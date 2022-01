VTM schrapt alsnog tv-uitzending met Marco Borsato

„We begrijpen dat de recente berichtgeving rond Marco Borsato heel wat ophef veroorzaakt”, meldt VTM in een reactie. „Het is op dit moment aan het gerecht in Nederland om zich te buigen over de schuldvraag. Als familiezender vinden we het belangrijk om de sereniteit in dit complexe verhaal op te zoeken. Daarom kiezen we ervoor om de aflevering van Sergio Over De Grens waarin Marco Borsato te zien is volgende week niet uit te zenden. De aflevering zal op dinsdag 25 januari vervangen worden door de uitzending met Axel Daeseleire.”

Marco Borsato zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast, zo bleek uit de uitzending van het programma BOOS dat donderdag op YouTube verscheen. Drie van hen waren voormalige deelneemsters van The Voice Kids.

Eerder deze week meldde de zender nog dat ze de aflevering wél zouden uitzenden. Een woordvoerder zei toen dat het ermee te maken had dat de aantijgingen na de opnames - die in de zomer plaatsvonden - waren geuit en zij daarom die keuze hadden gemaakt.