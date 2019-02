Jussie Smollett biedt Empire-cast excuses aan

Ⓒ Hollandse Hoogte

De ’soap’ rond Jussie Smollett is nog steeds in volle gang. De acteur, die op borgtocht vrijkwam nadat hij werd gearresteerd omdat hij een mishandeling in scène gezet zou hebben in de hoop zijn carrière een boost te geven, meldde zich op de set van Empire en bood daar zijn excuses aan zijn collega’s aan, meldt Page Six.