Westlife-zanger Mark Feehily verloofd

Mark maakte zijn trouwplannen wereldkundig via Instagram, waarop hij een aantal vakantiefoto’s en een video deelde. Zijn verlovingsring komt duidelijk in beeld. „2019 is tot nu toe een geweldig jaar en het is nog maar net begonnen!”, jubelde de zanger. „Ik wil de eerste zijn die het zegt... #verloofd.”

De Westlife-zanger heeft zijn geliefde buiten de publiciteit weten te houden. „Hij heeft geen enkele ervaring in de muziekindustrie”, liet Mark in 2017 los over zijn Ierse partner, die „nogal verlegen” is en daarom niet op rode lopers verschijnt. „Ik word vaak gevraagd naar zijn naam”, vertelde Mark aan Daily Mail. „Maar het is zijn keuze of hij in een magazine wil staan.” Ook liet de zanger destijds los graag kinderen te willen.

Mark kwam in 2005 publiekelijk uit de kast in een interview met The Sun. Voor zijn familie, vrienden en Westlife-collega’s was zijn geaardheid toen al geen geheim meer, Mark wist als tiener al dat hij op mannen valt. In hetzelfde interview maakte Mark destijds bekend een relatie te hebben met personal trainer en zanger Kevin McDaid. De twee verloofden zich in 2010, maar eind 2011 liep de relatie op de klippen.