Wie Is De Mol? in België van start zónder mol

Nu de eerste details naar buiten komen, blijkt dat er nog helemaal geen mol is geselecteerd. Pas tijdens de eerste aflevering, waarbij de Belgische kandidaten naar Vietnam afreizen, zal een saboteur worden geselecteerd.

Aan Het Laatste Nieuws vertelt presentator Gilles de Coster: „Dat is nooit eerder gebeurd. We zijn met tien kandidaten vertrokken, maar in tegenstelling tot vorige jaren, waar de Mol steevast vooraf werd aangeduid en volledig werd voorbereid, wordt de Mol nu pas tijdens de eerste aflevering gekozen. De kijker thuis gaat dat proces dus volledig kunnen volgen. Uiteraard gaan we niet verklappen wie wij uiteindelijk hebben aangeduid, we willen het plezier niet vergallen. Maar de verrassing, de ontsteltenis bij de kandidaten, de ontreddering... die zal wel helemaal in de aflevering te zien zijn."

In tegenstelling tot de Nederlandse versie zijn de tien deelnemers geen bekende mensen.