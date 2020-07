Amber Heard: ’Ontzettend pijnlijk om alles te herbeleven’

Heard schrijft op Instagram dat ze na haar scheiding van Depp verder wilde met haar leven en het liefst niet meer in een rechtszaal zou hebben gezeten. „Het was ongelooflijk pijnlijk om mijn relatiebreuk te herbeleven, dat mijn motieven en mijn waarheid in twijfel werden getrokken, en de meest traumatische details van mijn leven met Johnny gedeeld werden in de rechtszaal en uitgezonden werden over de hele wereld.”

De actrice zegt dat ze volledig achter haar getuigenis staat en vertrouwt op het Britse rechtssysteem. „Ik waardeer de toewijding, het harde werk en de ondersteuning van het juridische juridische team, evenals mijn Britse en Amerikaanse advocaten. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan de zeer vriendelijke en toegewijde medewerkers van de rechtbank en de politie, die zo gevoelig zijn geweest voor het waarborgen van mijn bescherming, zodat ik in veiligheid kon getuigen.”

De advocaat van Depp benadrukte op de laatste dag van de rechtszaak dat de acteur geen ’vrouwenmishandelaar’ is. The Sun noemde Depp zo in een artikel uit 2018, waarop hij naar de rechter stapte. De acteur eist een rectificatie van het artikel en wil daarnaast een fikse schadevergoeding. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend.