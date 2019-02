Roy Donders laat boevenpak met carnaval thuis

Ook in patersjurken en paus-kazuifels loop je volgens de Tilburger dit jaar voor schut. Wat dan wél goed is? Roy wordt helemaal blij van het lakeienpak met al het goud en glitter. „En dat mooie getailleerde vormpje in het jasje.” Hoe meer kleuren en printjes en glitter, hoe beter, is de boodschap.

Wat ook mag is strak in pak, maar dan wel een pak waar friet, snoep of bier op staat. Want lekker en vet eten hoort ook bij carnaval. „Iedere middag een lekkere puntzak friet, of een kroketje of een bitterballetje, anders trek je het niet.”

Al met al vindt de stylist gewoon ’dat je ook met carnaval er goed uit moet zien’. Wat hij dit jaar zelf aantrekt is niet bekend.