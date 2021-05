Weduwe bezwendeld in ‘Gli indifferenti’

Zoon Michele ruikt meteen onraad in deze moderne verfilming van Alberto Moravia’s De onverschilligen uit 1929. Is het wel zo slim om het peperdure gezinsappartement aan stiefvader Leo over te dragen? Maria weigert in te zien dat ze wordt bespeeld. Zoals het ook niet tot haar doordringt dat deze zwendelaar stiekem een oogje heeft op haar tienerdochter Carla.

Als weduwe die tevergeefs blijft geloven dat zij haar oude leven nog terug kan krijgen, heeft Valeria Bruni Tedeschi een aantal ijzersterke, schrijnende momenten. Maar Gli indifferenti gaat niet alleen over haar. Carla probeert een carrière als professioneel vlogger van de grond te krijgen, Michele heeft een geheime affaire met een vriendin van zijn moeder. Twee extra verhaallijnen die helaas weinig vlees op de botten krijgen.

Clichés en overdadig muziekgebruik zorgen ervoor dat verschillende verwikkelingen in dit drama gekunsteld aanvoelen. Als alle personages goed tot leven waren gekomen, had Gli indifferenti een aangrijpend gezinsdrama kunnen zijn geweest. Die finesse zit er jammer genoeg niet in. Waardoor Bruni Tedeschi vrij spel krijgt om de show te stelen.

Gli indiffenti is vanaf donderdag te zien via Picl.