Queen Elizabeth eert legerpredikanten

Het was koning George V, Elizabeths grootvader, die het predicaat op 22 februari 1919 verleende als erkenning van de offers die de predikanten brachten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien mag The Army Chaplains’ Department zich ’royal’ noemen. Elizabeth is beschermvrouwe van de predikanten.

Na de dienst bekeek Elizabeth drie schilderijen die zijn gemaakt ter ere van het jubileum. Ook sprak ze met de kunstenaar, Harry Parker, die in Irak en Afghanistan diende.

Kunstenaar Harry Parker praat over zijn werk met koningin Elizabeth. Ⓒ Hollandse Hoogte