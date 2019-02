Kabouter Plop van troon gestoten

Zoutelande staat sinds december 2017 onafgebroken in de Single Top 100 en tikte zodoende deze week de 65 weken aan. De Kabouterdans hield het tussen eind 2000 en het voorjaar van 2002 64 weken vol. Lange tijd was die single ook algemeen recordhouder als langst genoteerde plaat aller tijden. Dat record staat inmiddels op 129 weken (bijna 2,5 jaar) en werd neergezet door de hit Let Her Go van Passenger in 2015.

Na een week afwezigheid is Hij is van mij van Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey weer terug aan de leiding in de Top 100. De single, die losjes is gebaseerd op de megahit The Boy Is Mine van Brandy & Monica uit 1998, gaat nu zijn zesde week in aan kop. Hiphoppers Chivv en Diquenza moeten met Ewa Ewa voorlopig genoegen nemen met de achtervolging op de tweede plaats.