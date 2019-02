Mixtape Drake na tien jaar alsnog in albumlijst

So Fare Gone kwam in 2009 uit als EP en in een uitgebreide versie als mixtape en betekende de doorbraak voor Drake. Ondanks de opkomst van streamingdiensten kwam de plaat niet online beschikbaar, en daar heeft de Canadese artiest vorige week verandering in gebracht. Drake wilde daarmee het tienjarig bestaan van de tape vieren. Het album bevat bijdragen van onder anderen Lil Wayne, Trey Songz, Lykke Li en Lloyd.

Aan de top van de lijst is niets veranderd. Frenna gaat voor de zesde week aan de leiding met Francis, al heeft hij in tegenstelling tot vorige week nu wel een straatlengte voorsprong op zijn achtervolgers. De nummer twee, Thank U, Next van Ariana Grande, wordt bijna de helft minder verkocht en gestreamd dan Francis.