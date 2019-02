Greta van Fleet annuleert concert in AFAS Live

„Anderhalf jaar lang constant toeren is zowel verkwikkend als vermoeiend geweest. Josh heeft een meedogenloze infectie aan zijn bovenste luchtwegen en heeft nog niet de kans gehad om te genezen. Zijn arts heeft hem rust voorgeschreven om te kunnen herstellen”, schrijven de rockers uit Michigan, die vorig jaar op Pinkpop stonden. Ze spreken van een tegenslag en een pijnlijke beslissing.

Greta van Fleet zou op woensdag 27 februari optreden in Amsterdam en op donderdag in Antwerpen. Het concert in de Lotto Arena is uitgesteld naar vrijdag 15 november. Voor Amsterdam is nog geen nieuwe datum geprikt. Het concert was uitverkocht, maar tickets blijven geldig.

De tournee March Of The Peaceful Army 2019 World Tour staat in het teken van het debuutalbum Anthem Of The Peaceful Army. De rockers hervatten het Europese deel van de tournee op 3 november in Leeds in Engeland en sluiten de tour op 26 november af in Barcelona.