LIVE: Wie wint The Voice of Holland?

Voor het eerst maakt een band kans om The Voice of Holland winnen. De Nijmeegse rockband Navarone neemt het op tegen jazz-zanger Dennis van Aarssen, zangeres Patricia van Haastrecht en Menno Aben. Van Aarssen is de grote favoriet onder de finalisten, zelf verwacht hij echter dat Patricia met de winst naar huis zal gaan.

Ben jij niet in de mogelijkheid om zelf voor de buis te hangen en te genieten van de finale? Niet getreurd. Onze eigen Patricia doet dat namelijk voor jou! Volg hieronder alle belangrijke ontwikkelingen van The Voice of Holland!

