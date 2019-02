Trump genoot van twerkende Miley

Miley zorgde voor aardig wat ophef door flink tegen het kruis van Thicke aan te rijden. Zelf begreep ze het commentaar niet zo goed, want „ik probeerde niet sexy te zijn. (...) Ik kan veel beter dansen dan ik toen deed.”

Toch vond Donald Trump haar twerkende bewegingen de moeite waard om haar de dag na het optreden even op te bellen. „Hij zei dat hij het geweldig vond”, laat Miley aan Vanity Fair weten. „En nu is hij onze president. Ik zei dat ik zou verhuizen als hij president zou worden. We hebben allemaal dingen gezegd die we niet meenden.”

De zangeres legt uit dat ze echt dacht dat mensen zouden luisteren. „Misschien zouden mensen zich realiseren hoe schadelijk het voor ons land zou zijn als hij president zou worden. Het is inmiddels duidelijk dat dat niet zo was. Maar dat ik zou verhuizen? Wat zou ik daar mee veranderen? Als trotse activist zou ik dan anderen achterlaten bij een racistische, seksistische, haatdragende eikel.”