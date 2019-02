Monty Python’s Life of Brian weer in de bioscoop

Monty Python’s Life of Brian was de derde film van de Britse komediegroep Monty Python, die vooral in de jaren zeventig furore maakte. In de film, een satirische komedie, krijgt de jonge Brian van Nazareth het aan de stok met de Romeinen. Hij wordt tegen zijn wil aangezien voor messias en gekruisigd. De film zorgde toen hij in 1979 uitkwam voor veel beroering en werd in verschillende landen verboden.

Hoewel hij dus al veertig jaar oud is, blijft de film volgens de mannen van de komediegroep actueel. „The Life of Brian mag dan 2000 jaar geleden afspelen, het verhaal houdt ons een spiegel voor aangaande problemen van vandaag de dag. Alleen is de film wel grappig”, meldt Variety.