’Guy Sebastian wil duet met Ali B.’

In gesprek met Nu.nl vertelt Sebastian dat hij Ali B een ’enorm grapige vent’ vindt. „Het is net alsof we een tweeling zijn, want we lijken enorm op elkaar. Hij zegt precies de dingen over muziek die ik er ook over zeg en denk.”

Het zou dan ook zomaar kunnen dat de twee de handen ineen slaan. „De grootste hit die ik in Amerika scoorde was met rapper Lupe Fiasco. Het lijkt me ook geweldig om samen te werken met een Nederlandse artiest. Ik kom hier binnenkort weer terug, dus wie weet.”