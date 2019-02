Jenny Arean wint Canadese prijs voor lhbt-film

Dat heeft schrijver Henk Burger vrijdag bekendgemaakt. Het is de zesde award die de geliefde telefilm in ontvangst heeft mogen nemen. Eerder won het coming-of-ageverhaal onder meer de publieksprijs van het Perth International Queer Film Festival.

De film, die vorig jaar in première ging op de NPO, vertelt over twee jongens (Josha Stradowski en Majd Mardo) die verliefd op elkaar worden. Arean vertolkt de bijrol van de lieve Amsterdamse oma van een van de verliefde gays.

Met name in de lhbt-gemeenschap kon Gewoon vrienden op lovende reacties rekenen, omdat coming-out of huidskleur van de personages in het verhaal geen prominente rol hebben. Gewoon vrienden is in Nederland nog terug te kijken op NPO Start.

De nieuwe reeks telefilms is deze week op de NPO te zien. Het thema is dit jaar familiefilms. Tot de hoogtepunten, die ook op NPO Start terug te kijken zijn, behoren de absurdistische komedie Het Irritante Eiland van de broers Tim en Wart Kamps en het ontroerende Hiernamaals van regisseur Willem Bosch.