Evi Hanssen gaat trouwen

„Ja natuurlijk!”, schrijft ze bij de foto’s van het aanzoek. Het wordt het tweede huwelijk voor de moeder van twee kinderen. Evi scheidde toen ze 33 jaar oud was.

Daarover zei ze eerder in het tv-programma The Therapist: „Scheiden voelde alsof het de glans van mijn leven heeft weggenomen. Het heeft een breuk betekend met het zorgeloze. Ik was wel al 33, maar het voelde toch als volwassen worden. Achteraf bekeken is de glans echt wat weg van het leven.”

Evi en Kurt zijn bijna twee jaar samen. De twee werden aan elkaar gekoppeld en na een date wist ze al zeker dat er meer in zat. „De eerste avond al hebben we beslist om samen te blijven”, vertelde ze aan HLN.