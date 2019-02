Wendy van Dijk heeft al afscheid genomen

„De finale. Vanavond! Niet alleen van de kandidaten die de afgelopen maanden zo hard gewerkt hebben om hier te staan, maar ook voor mij persoonlijk. Mijn laatste TVOH. Waaaah!”, schrijft Wendy bij een foto van haarzelf en collega Krabbé.

„Afscheid heb ik al genomen. Vorige week na de show. Thuis. Tranen. En vandaag gaan we alleen maar genieten en ligt de focus op de kandidaten. Zoals altijd. Zij moeten shinen, het gaat om hun toekomst. Wie wordt The Voice van 2019. Laten we vanavond samen genieten en ik bedank jullie voor het kijken naar TVOH. Daar zijn we maar wat trots op!”

Vervolgens bedankt ze Erland hij haar steun en toeverlaat is, Martijn voor zijn vriendschap en alles wat ze van hem heeft geleerd en John de Mol voor alle kansen. Ook bedankt ze het complete team The Voice, zowel voor als achter de schermen. Maar, zo schrijft ze: „Afscheid nemen bestaat niet. Op naar The Voice Kids!”