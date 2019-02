Is dit de nieuwe Bond-titel?

In hetzelfde bericht staat dat de opnames op 6 april beginnen in de Pinewood Studios, op 50 kilometer van Londen. Begin deze maand meldde een Italiaanse website dat een deel van de film wordt opgenomen in het Italiaanse Matera, dat bekend is van de prehistorische grotwoningen. Een maand daarvoor werd bekend dat het Noorse filmfonds geld beschikbaar had gesteld voor opnamen in Noorwegen.

De nieuwste film over 007 moet op 8 april 2020 uitkomen. Dat is later dan aanvankelijk gepland: de release moest worden uitgesteld omdat de Britse regisseur Danny Boyle het project verliet. Hij werd vervangen door True Detective-regisseur Cary Fukunaga. Naar verluidt is de aankomende ’Bond’ de laatste met acteur Daniel Craig.