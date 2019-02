Sylvie: ’Mijn AVONDEN met KARL LAGERFELD’

Vanaf het eerste moment dat ze elkaar ontmoetten hadden Sylvie en modetsaar Karl Lagerfeld een klik. Sylvie tegen Privé: ,,Hij was echt lief voor me.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

SYLVIE MEIS is een van de weinige Nederlandse vrouwen die wist door te dringen tot het ’afgelegen rijk’ van de deze week overleden KARL LAGERFELD (1933-2019). De wereldwijd betreurde, legendarische couturier leerde haar kennen tijdens een tv-uitzending in Duitsland en had duidelijk een klik met Sylvie. ,,Onze wegen kruisten elkaar een paar keer’’, aldus onze landgenote. ,,Eén keer eiste hij zelfs dat hij me mocht kleden… WOW!’’