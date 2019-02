R. Kelly voor rechter voor tien gevallen van misbruik

De rechtszaak tegen de gevallen rapper gaat op 8 maart van start in Cook County. De advocaat van de zanger, Steven Greenberg, zei vrijdagochtend dat hij nog niet op de hoogte was van de laatste ontwikkelingen. Greenberg heeft in het verleden gezegd dat Kelly elk vergrijp ontkent.

Bronnen van de krant laten weten dat dat de aanklagers van Cook County op vrijdagmiddag een arrestatiebevel hebben aangevraagd.

Kelly ligt al jaren onder vuur vanwege het vermeende misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes. Vorige maand laaide de storm weer op vanwege het verschijnen van de documentaire Surviving R. Kelly, waarin verschillende vrouwen hem beschuldigen. De staat Georgia is naar aanleiding van de documentaire een strafrechtelijk onderzoek naar Kelly gestart.

Donderdag werd Kelly door nog eens twee vrouwen beschuldigd van misbruik. Zij vertelden op een persconferentie als tiener door hem te zijn misbruikt.