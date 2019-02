Tweede biopic Céline Dion in de maak

In tegenstelling tot het Franstalige The Power of Love is Cèline Before Celine Engelstalig. De film draait volgens The Hollywood Reporter om de jeugd van de Canadese zangeres, de periode voordat zij wereldberoemd werd. Het project is in handen van regisseur Marc-Andre Lavoie, Celines neef Jimmy Dion werkt mee als screenwriter. De filmmakers zouden toegang hebben tot privémateriaal van de familie Dion.

Het bericht van de productie is opvallend, aangezien in januari bekend werd dat Céline haar toestemming had gegeven voor het maken van de film The Power Of Love. Ook die film volgt de jeugd van de inmiddels 50-jarige zangeres en toont hoe zij van een onopvallend meisje uitgroeide tot wereldster. Céline en haar platenmaatschappij zouden hebben toegezegd dat de makers haar muziek mogen gebruiken.

Beide films moeten in 2020 verschijnen.