Ellen Page: ’Ik werd verboden te zeggen dat ik op vrouwen val’

Ellen Page trouwde in 2018 met de liefde van haar leven Emma Porter, maar mocht in het begin van haar carrière niet laten merken dat ze op vrouwen viel. „Mij werd letterlijk gezegd, door mensen in de industrie, dat mensen niet mochten weten dat ik lesbisch ben”, vertelt Page in PorterEdit.

„Ik werd onder druk gezet, vaak zelfs gedwongen, om altijd jurken en hoge hakken te dragen tijdens evenementen en shoots. Alsof lesbiennes nooit jurken of hakken dragen. Maar ik laat me nooit meet door iemand opdragen iets te doen waarbij ik me niet goed voel.”

De 32-jarige actrice vertelde op haar 26e dat ze op vrouwen viel. „Ik weet nog dat ik begin twintig was en dat ik oprecht geloofde nooit uit de kast te kunnen komen. Maar mettertijd veranderde het idee over homoseksualiteit. Het gaat nog steeds niet snel genoeg, maar het wordt beter.”

Hoewel ook Ellen merkt dat homoseksualiteit nog altijd niet als normaal wordt gezien, vertelt de actrice maar al te graag over haar huwelijk. „Ik ben zo verliefd. Ik geniet er echt van getrouwd te zijn. Ik laat mijn hond uit, knoop een praatje met mensen aan en uiteindelijk vertel ik ronduit over min vrouw en laat ik foto’s van ons zien.”