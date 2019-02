Dennis wint The Voice of Holland

Als eerste van de finalisten viel Menno Aben af op basis van stemmen van de kijkers. Daarna mochten de drie overgebleven finalisten hun singles presenteren die ze gelijktijdig met de finale uitbrachten. Zangeres Patricia Haastrecht beet het spits af met haar single I Will Go. Crooner Dennis van Aarssen volgde met een cover van Modern World, het origineel is van coach Anouk. Navarone uit het team van Anouk mocht als derde en bracht de single Perfect Design ten gehore.

Het negende seizoen van The Voice of Holland was de laatste reeks voor Wendy van Dijk, die de shows al die jaren met Martijn Krabbé presenteerde. Haar overstap naar SBS6 betekent dat RTL4 op zoek moet naar een andere presentator. Dit jaar deden voor het eerst ook bands mee aan The Voice of Holland.