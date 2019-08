Javier Bardem wil oceanen redden

„Onze oceanen staan op het punt van instorten en daar hebben wij allemaal een grote rol in gehad”, aldus de 50-jarige. „Nu moeten we allemaal ons steentje bijdragen, vooral jullie in dit gebouw. Wat er tijdens deze conferentie wordt besproken zal een enorme impact hebben op het oceaanleven en de toekomst van de mensheid.”

Bardem zet zich al langer in voor Greenpeace. Eerder bezocht hij voor de organisatie Antarctica en schreef verschillende essays over die ervaring waarin hij opriep tot natuurbehoud. Maandag liet hij aan de afgevaardigden in de VN weten: „Jullie moeten je realiseren dat de wereld toekijkt bij de onderhandelingen voor een Global Oceans Treaty. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om dit fout te doen.”