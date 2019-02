2,2 miljoen kijkers voor finale The Voice

Er keken wel minder mensen dan vorig jaar naar de finale van The Voice. Toen zagen namelijk 2,4 miljoen kijkers hoe Jim van der Zee won. Het jaar daarvoor won zangeres Pleun voor het oog van 2,5 miljoen kijkers.

Het NOS Journaal van acht uur trok 1,8 miljoen kijkers en stond daarmee achter The Voice op de tweede plek in de Dag Top 25 van Stichting KijkOnderzoek. Verder wordt de top tien gedomineerd door programma’s van de publieke omroep. De Wereld Draait Door staat met 1.385.000 kijkers op plek drie. Goede tijden slechte tijden is met 999.000 kijkers op plek zeven de vreemde eend in de bijt.

6 Inside heeft na het laagterecord van donderdag (101.000 kijkers) weer iets meer publiek weten te trekken. Vrijdagavond schakelden 111.000 mensen om 18.00 uur in op SBS 6.

