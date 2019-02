Armin van Buuren belooft kleurrijk jubileum

Ruim achttien jaar bestaat A State of Trance nu. „Ik kan mij de eerste uitzending nog goed herinneren”, vertelt Armin tegen BuzzE. Vanuit een klein studiootje bij ID&T wilde hij laten horen wat er allemaal speelde op trancegebied. „De formule is sindsdien niet meer veranderd. Het gaat niet om mij of om mijn muziek, maar om trance als stroming. De fan staat centraal. En ik ben daar ondergeschikt aan.”

Op deze manier groeide A State Of Trance uit tot één van de grootste merken binnen de dancewereld. Niemand, en zeker Armin niet, had kunnen denken dat de show na 900 afleveringen nog steeds zou bestaan. „Zeker niet. Ik ben er ook wel trots op”, zegt hij. Gezien de populariteit gaat Armin nog wel even door. De duizend gaat hij dan ook wel halen, verwacht hij. Sterker nog: Armin is al bezig met het jubileum dat daarbij gaat horen. „We hebben een megaplan liggen”, aldus de dj geheimzinnig.

Evolutie

Met vijf grote zalen en verschillende trance en progressive stijlen valt er zaterdag in ieder geval voor iedere liefhebber iets te genieten. „We hebben bewust geen classics podium, al staat het dj’s natuurlijk vrij om ze te draaien. De focus ligt op de toekomst, op de evolutie van trance.”

A State of Trance is niet het enige waar Armin mee bezig is. Momenteel legt hij de laatste hand aan een nieuw album, vol met samenwerkingen. „Er komt ontzettend veel nieuwe muziek aan”, belooft Armin. „Wanneer het uitkomt durf ik nog niet te zeggen, maar in ieder geval voor het einde van het jaar.”