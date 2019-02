Dochtertje (5) Kim en Kanye siert cover modeblad

Kim is helemaal in de wolken met de shoot. „Mijn meest stijlvolle en mooie babymeisje North heeft een shoot voor haar eerste cover gehad!” Als om de critici voor te zijn, voegt ze daaraan toe: „Ze houdt van mode en heeft er zoveel plezier in om dit te doen.”

Ze is erg onder de indruk van haar eigen dochtertje. „Ik ben echt zo trots op mijn Northie. Ze kiest zelf haar looks en de kleur van de eyeliner en is zo betrokken, dus ze heeft echt de tijd van haar leven tijdens haar shoot.” Als klap op de vuurpijl mocht de kleine North op de dag van haar fotoshoot ook nog eens nacho’s eten, win-win dus.

Het blad zelf roemt haar om haar modegevoel en haar oog voor make-up en neemt haar als voorbeeld van een nieuwe generatie. „Een generatie die sterk verbonden is met mode en schoonheid en een individuele stijl. Deze generatie Alpha markeert een nieuw begin, deze leeftijdsgroep van onder 17 jaar is er één zoals de wereld nog nooit heeft gezien.”

Ondanks Kims bezweringen dat Nort het zo naar haar zin had, is er toch veel kritiek op zowel het blad als op Norths moeder, dat ze de 5-jarige als een volwassene behandelen. „Laat haar gewoon kind zijn.”