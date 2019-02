Duitsland stuurt S!sters naar Songfestival

Het duo S!sters bestaat uit de zangeressen Carlotta (19) uit Hannover en Laurita (26) uit Wiesbaden. Ze versloegen vrijdagavond zes concurrenten in het nationale songfestival bij onze oosterburen.

Lauritta was na de overwinning verrast. „Ik heb me weleens afgevraagd wat er gebeurt als ik eruit zou vliegen. Veel verder wilde ik niet denken, aan winnen ook niet”, zei ze na afloop. Carlotta had voor dit weekend eigenlijk een verhuizing op het programma staan. „Dat moet nu binnen drie uur gebeuren”, zei ze. „Ik ben nu supergemotiveerd. En in Israël zullen we 3000 procent geven.” Vorig jaar eindigde de Duitse inzending Michael Schulte als vierde op het podium in Portugal, de winnaar was de Israëlische zangeres Netta.

Hongarije

Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn al verzekerd van een plek in de finale op 18 mei. Maar ook zij treden op tijdens de halve finales. Israël, Frankrijk en Spanje doen mee op 14 mei. Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn op 16 mei aan de beurt.

Zaterdagavond kiezen Oekraïne, Denemarken, Litouwen en Hongarije hun songfestivalkandidaat. In Hongarije doet de Iraans-Nederlandse rapper Farshad Alebatool, ook wel wel bekend als T-Slash, mee. Met de Hongaarse zanger András Kállay-Saunders vormt Farshad het duo The Middletonz. Het duo staat zaterdag met hun nummer Roses in de finale van het nationale songfestival van Hongarije.