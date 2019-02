Bohemian Rhapsody voert filmlijst Sky Radio aan

Bohemian Rhapsody kreeg de meeste stemmen en wist zo Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper, de andere recente filmhit, uit A Star is Born, voor te blijven. De top drie wordt gecompleteerd door de nummer 1 van vorig jaar: Happy van Pharrell Williams uit de animatiefilm Despicable Me 2.

Sky Radio zendt de filmlijst zondag in zijn geheel uit. De radiozender wil daarmee de luisteraars alvast in de stemming brengen voor de 91e uitreiking van de Oscars, in de nacht van zondag op maandag.

Vier nummers die in het verleden de Oscar voor beste liedje wonnen, hebben een plekje in de lijst gekregen. Het gaat om Skyfall van Adele (plaats 8), Céline Dions My Heart Will Go On (14), Fame van Irene Cara (31) en Let It Go uit Frozen (55). Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper kan zondagnacht daarbij komen. Het nummer geldt als favoriet in deze categorie.