Prinses Estelle is 7 jaar geworden

Op de foto’s is zij te zien met de Welsh pony Viktor. Ze aait hem zachtjes over zijn hoofd, terwijl zij en haar broertje prins Oscar (2) even daarvoor nog in een slee worden voortgetrokken door het dier. De foto’s zijn al een paar weken geleden genomen buiten bij het kasteel van Rosendal bij Djurgården, een eiland bij Stockholm, laat het koningshuis weten in het bijschrijft.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik