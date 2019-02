Prins Harry en Meghan in Marokko

Zaterdagavond landen Harry en Meghan op de luchthaven van Casablanca. De volgende dag stappen ze weer in het vliegtuig voor een vlucht naar het Atlasgebergte. Daar bezoeken zij een pension dat speciaal in de buurt van een school is gebouwd om het uitvalpercentage van jonge schoolmeisjes van 12 tot 18 jaar terug te dringen. Het bezoek van de hertog en hertogin van Sussex moet volgens de organisatie achter het pension zorgen voor meer internationale bekendheid, waardoor er meer geld kan worden binnengehaald voor de bouw van andere pensions.

Later brengen Harry en Meghan ook een bezoek aan Asni, waar zij lokale middelbare scholieren ontmoeten en een voetbalwedstrijd zullen bijwonen. Op maandag zijn de hertog en hertogin aanwezig bij een paardensportevenement en gaan ze koken met jonge ondernemers.

De vorige keer dat een lid van het Britse koninklijk huis een bezoek bracht aan Marokko was in 2011, toen stapte prins Charles in het vliegtuig.