The Hangover-acteur Brody Stevens (48) overleden

Zijn dood is een vermoedelijke zelfmoord, meldt TMZ, nadat bronnen van de politie bevestigd hebben dat de acteur hangend werd gevonden. Brody Stevens heeft in het verleden mentale problemen gehad en is in 2011 al eens opgenomen geweest nadat hij een bipolaire periode had.

Stevens had verschillende rollen in films als The Hangover I en II en in een heel aantal Amerikaanse tv-series. Woordvoerders van hem vertellen TMZ: „Hij was een vriend van velen in de comedy-gemeenschap, een inspirerend persoon. Hij zocht de creatieve grenzen op en verlegde die en zijn passie voor zijn werk en zijn liefde voor honkbal waren aanstekelijk. Hij was door velen geliefd en zal enorm gemist worden.”

De laatste keer dat TMZ hem sprak was in 2018; toen vertelde Brody niet over zijn eigen problemen, maar sprak hij over Kanye West en zijn mentale gezondheid, nadat die onthuld had een bipolaire stoornis te hebben.