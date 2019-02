Bear Grylls onder vuur om gekookte kikker

De Britse avonturier en presentator trok in 2017 voor zijn show Running Wild with Bear Grylls, waarin hij samen met een andere ster moet overleven in onherbergzame natuurgebieden, door het Rilagebergte en werd vergezeld door danser Derek Hough. De twee mannen vingen daar een kikker en kookten het beestje als avondmaal.

Hoewel de aflevering vorig jaar al werd uitgezonden, zou het alsnog consequenties kunnen hebben voor Grylls en de producenten van het programma. „Het is duidelijk dat er meerdere regels in beschermde gebieden zijn verbroken: zwemmen in een meer, een kampvuur maken en het vangen en doden van een dier”, luidt de verklaring van het Bulgaarse ministerie.

De presentator en de danser zouden een boete kunnen krijgen tussen de 250 en 2500 euro. De producent van de serie en de productiemaatschappij riskeren een boete tussen de 500 en 5000 euro. In Bulgarije wordt nu de kwestie onderzocht en gekeken naar de hoogte van de boetes. Volgens de producent van Running Wild hadden ze echter alle papieren voor de opnames in orde.