’Lamar Odom steunt Khloé Kardashian’

Eerder deze week werd bekend dat de relatie van Kardashian en basketballer Tristan Thompson, die samen dochter True hebben, is gestrand. Naar verluidt is Thompson weer vreemdgegaan, dit keer met de beste vriendin van Khloés halfzusje Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Bekijk ook: Jordyn Woods gebroken door zoen met Tristan

Odom was zelf ook ontrouw tijdens zijn huwelijk met de realityster, dat duurde van 2009 tot 2016. „Hij heeft veel spijt van hoe hij zich gedroeg tijdens hun huwelijk en hij vindt het vreselijk dat haar nu weer pijn is gedaan. Hij wil contact met haar zoeken en haar liefde geven en steunen.” Hoewel Kardashian en Odom een turbulente relatie hadden door het overspel van de sporter en zijn verslavingen, is er geen ruzie tussen de twee. Toen de basketballer in 2015 in kritieke toestand werd opgenomen vanwege een overdosis, week Khloé niet van zijn zijde, ondanks dat ze al niet meer samen waren op dat moment.

Vorig jaar doken vlak voor de geboorte van True videobeelden op van Thompson waarop hij het gezellig had met andere vrouwen. De realityster koos er echter voor de relatie nog een kans te geven vanwege hun dochtertje.