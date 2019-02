Fans in tranen bij 3FM-concert Billie Eilish

De opvallend jonge fans, veelal tienermeisjes, hoorden Eilish in de Metaal Kathedraal in Utrecht vijf nummers zingen, slechts begeleid door haar broer op piano. De Amerikaanse zangeres was door een verwonding aan haar schenen gedwongen de nummers vanaf een kruk te zingen; doorgaans springt en rent Eilish juist energiek over het podium. Zij werd op de rug van een van haar medewerkers de zaal ingedragen.

De winnaars van 3FM en een handvol ’influencers’ bevonden zich letterlijk op armlengte afstand van hun idool; sommige van de aanwezigen aanschouwden het concert in tranen. „Dit is precies waar 3FM voor staat”, zegt trotse zendermanager Sharid Alles tegen het ANP. „Billie is een ontzettend jonge zangeres met een enorm eigen geluid en teksten die heel hard bij mensen binnenkomen. Ze staat op het punt te ontploffen; we zijn ontzettend blij en vereerd dat zij wilde meedoen aan de exclusives.”

Randje

Eerder organiseerde de zender exclusieve concerten met De Staat, Jett Rebel en Nothing but Thieves. 3FM wil de exclusives het komende jaar gaan uitbouwen, vertelt Alles. „Deze vorm past heel erg bij ons”, stelt ze. „Een klein zaaltje, muziek met een randje, dat in geen enkel hokje valt weg te zetten.” Namen wil de zenderbaas nog niet noemen. „Maar we willen deze positieve trend en het enthousiasme voor dit initiatief vooral voortzetten.”

Eilish, die doorbrak met titelsong Bored van de succesvolle Netflix-serie 13 Reasons Why, heeft op Spotity 27 miljoen luisteraars per maand. Haar video’s op YouTube werden al meer dan een miljard keer bekeken; haar eerste album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, komt op 29 maart uit.