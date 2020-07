’Bij bekijken geheim filmpje noemde Ghislaine Maxwell prins Randy Andy’

Dat vertelt deze anonieme ’Tiffany Doe’ aan The Sun. Volgens haar liep ze eens een kamer in, die ze de ’televisie-controlekamer’ noemt, een donkere, kolossale kamer, vol met schermen die beelden lieten zien van Epsteins penthouse in New York.

„Ik weet niet wie het meisje op de video was, maar ze was topless. Ik kan echt niet zeggen wat haar leeftijd was. Ik kon ook niet alles van Andrew zien, dus ik weet niet of hij kleding droeg of niet. Het zag eruit of hij werd gefilmd in een slaapkamer. Ik denk niet dat Andrew wist dat hij werd gefilmd.” Tiffany Doe, 48, vervolgt: „Toen zei Ghislaine: ’O, dat is Randy Andy voor jou.’ Jeffrey lachte erom en natuurlijk herkende ik toen onmiddellijk wie dat was op de tape.”

Volgens haar was het algemeen bekend dat de pedofiel in het geheim sommige van zijn vrienden uit de elite filmde. Epstein zou in de slaapkamers van zijn enorme stadswoning overal camera’s hebben geïnstalleerd en zou uren gespendeerd hebben met het bekijken van de video’s.

Prins Andrew heeft altijd alle beschuldigingen van seksueel misbruik ontkend en verklaard dat hij niets afwist van de praktijken van Epstein.

Tiffany Doe vertelde eerder al in de media hoe prins Andrew op een feestje zijn hoofd tussen haar borsten geduwd zou hebben en zijn voorkeur voor grote borsten uitgesproken zou hebben. Momenteel helpt deze voormalige stripper advocaten in Amerika die slachtoffers van Epstein en Maxwell vertegenwoordigen. Ze zou haar medewerking hebben verleend om goed te maken dat ze zelf als 22-jarige ook door Epstein gemanipuleerd zou zijn om jonge meisjes voor hem te ’werven’.