Vrijheid kost R. Kelly miljoen dollar

R. Kelly wordt verdacht van seksueel misbruik. De 52-jarige zanger zou vier vrouwen, onder wie drie tieners, hebben misbruikt. De beschuldigingen aan Kelly’s adres zijn „verontrustend”, zei de rechter volgens Reuters. Naast de hoogte van de borgsom bepaalde de rechter ook dat Kelly geen contact meer mag hebben met minderjarigen.

Geruchten over seksueel wangedrag van Robert Sylvester Kelly doen al sinds de jaren negentig de ronde. In de zes uur durende Lifetime-documentaire Surviving R. Kelly, die een kleine twee maanden geleden werd uitgezonden, vertelden verschillende vrouwen over hun aanvaringen met de I Believe I Can Fly-zanger.

Volgens zijn advocaat Steven Greenberg deed Kelly niets verkeerd. „Hij is een onschuldig man.”