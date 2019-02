Zwangere Amy Schumer blaast weer shows af

„De baby en ik zijn gezond, en alles gaat goed, maar ik zit in mijn derde trimester en ik ben constant misselijk en aan het overgeven”, schrijft Schumer op Instagram.

De Amerikaanse, die al haar hele zwangerschap worstelt met de misselijkheidsaandoening hyperemesis gravidarum, baalt behoorlijk. „Ik kan er normaal prima mee omgaan en op sommige dagen voel ik me een paar uur goed, maar over het algemeen is het klote”, vervolgt Amy, die vier optredens af moet blazen. „Ik wilde me er overheen zetten en de shows toch doen. Ik vind het vreselijk om mensen teleur te stellen en ik houd van stand-upcomedy en geld. Maar belangrijker is dat ik aan mijn gezondheid en aan de baby moet denken.”

Eerder moest Schumer ook al optredens afzeggen vanwege ziekte tijdens haar zwangerschap. Eind vorig jaar werd de comédienne opgenomen vanwege de aandoening.