Oscar-uitreiking kraakt in zijn voegen

De 91e uitreiking van de Oscars wordt overgeschaduwd door affaires en geruchten. Ⓒ AFP

Los Angeles - De rode loper is uitgerold, de beeldjes zijn opgepoetst. Hollywood is klaar voor de 91e uitreiking van de Academy Awards, beter bekend als de Oscars. Het belooft een spannende nacht te worden. Niet alleen vanwege de vraag welke film met de meeste en belangrijkste prijzen naar huis gaat, maar ook omdat de awardshow zelf kraakt in z’n voegen.