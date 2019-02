Glenn Close neemt hondje mee op podium

„Hij is mijn date, wat is er nou beter dan dat?”, grapte de 71-jarige actrice. Close kreeg de Spirit Award voor haar rol in de film The Wife. Tijdens haar speech benadrukte ze dat het werk van acteurs en het verhaal dat zij met hun personages willen vertellen het allerbelangrijkst is. Pippi leek er alleen niet echt een boodschap aan te hebben, want al snel begon hij over het podium heen en weer te rollen en de mensen op te eerste rij te besnuffelen.

De Independent Spirit Awards zijn prijzen voor onafhankelijke films die niet meer dan 20 miljoen dollar gekost hebben. Traditioneel worden ze uitgereikt de dag voor de Oscars in een feesttent op het strand van Santa Monica.