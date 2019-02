Joci Pápai op herhaling naar Songfestival

Ook Denemarken, Litouwen en Oekraïne kozen zaterdag hun songfestivalinzending. De Denen sturen de 20-jarige Leonora naar Tel Aviv. De zangeres neemt met Love Is Forever deel aan het muziekfestijn en staat, net als Duncan Laurence die Nederland vertegenwoordigt, op donderdag 16 mei in de tweede halve finale.

De Litouwse zanger Jurijus is ook een van de directe concurrenten van Duncan. Jurijus hoopt een finaleplek te veroveren met Run With The Lions.

Maruv moet de eer van Oekraïne hooghouden in Israël. De in eigen land zeer succesvolle zangeres won zaterdagavond de nationale finale met Siren Song. Oekraïne zit in de eerste halve finale, dus moet Maruv, net als de Hongaarse Joci Pápai, op dinsdag 14 mei al aan de bak in Tel Aviv.

Aan de 64e editie van het Eurovisiesongfestival, waarvan de ontknoping op zaterdag 18 mei plaatsvindt, nemen 42 landen mee.