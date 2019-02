2,6 miljoen kijkers voor Wie is de Mol?

Voor de ’nabeschouwing’ Moltalk bleven 1,1 miljoen mensen plakken. Het NOS Journaal van 20 uur trok bijna twee miljoen kijkers en was daarmee het op-één-na best bekeken programma, Studio Sport Eredivisie neemt met ruim 1,5 miljoen kijkers de derde plek in van de Dag Top 25.

De talentenjacht Holland’s Got Talent van RTL 4 was met 1,3 miljoen kijkers goed voor een zesde plaats in de top tien.