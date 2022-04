’Andrew Garfield en Alyssa Miller uit elkaar’

„Hun werkzaamheden en agenda’s maken het moeilijk om hun relatie door te zetten”, aldus een ingewijde tegen het medium. „Maar Andrew blijft positief en omringt zichzelf met goede vrienden en dierbaren.”

De Spider-Man-acteur en het Sports Illustrated-model werden in februari van dit jaar voor het eerst samen gespot. Garfield en Miller gingen toen allebei naar de SAG Awards-uitreiking, maar liepen daar niet hand in hand over de rode loper. Binnen werd het stel echter wel samen gespot in matchende zwarte outfits.