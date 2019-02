Verkoop Monkees fiks gestegen na overlijden bassist

De dag voordat bekend werd dat de bassist op 77-jarige leeftijd is overleden, verkochten The Monkees een verwaarloosbaar aantal platen. Donderdag groeide de verkoop, online en fysiek, echter met 1.172 procent. De meest populaire aankoop was de hit Daydream Believer.

The Monkees werden in de jaren zestig bekend dankzij een gelijknamige televisieshow, een knipoog naar The Beatles. Tork vormde de groep samen met Davy Jones (overleden in 2012), Micky Dolenz en Michael Nesmith. De band had hits als I’m a Believer en Last Train to Clarksville.

Bekijk ook: Monkees bassist Peter Tork overleden