Papegaai Pippi Langkous overleden

Douglas, die in de film Pippi in Taka-Tukaland de rol van Pippi’s papegaai Rosalinda speelt, is 51 jaar geworden. De dierentuin van Karslruhe bracht het overlijdensbericht zondag naar buiten. Volgens de zoo overleed de vogel in de armen van directeur Matthias Reinschmidt.

De papegaai heeft jaren in het Zweedse Malmö gewoond en verhuisde in 2016 naar de dierentuin in Duitsland.