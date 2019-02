Beau wil De Wereld Draait Door wel presenteren

Voor het NPO-programma van Matthijs van Nieuwkerk zou hij zelfs wel willen overstappen naar de publieke omroep. „Er is natuurlijk maar één post waarvoor ik ooit naar de publieke omroep zou gaan: De Wereld Draait Door. Dat is voor mij hét programma, de enige reden om de overstap te maken.”

De reden: „In het midden van de avond in het midden van de samenleving met alle mensen die ertoe doen en er kijken anderhalf miljoen mensen naar. Met sport, cultuur, nieuws, muziek, humor, het ziet er goed uit, het is los. Kortom, werkelijk koren op mijn molen.”

Niet dat hij denkt dat hij kans maakt, zolang Matthijs van Nieuwkerk daar zit. Hij roemt de manier waarop Matthijs high en low culture met elkaar verbindt ’op een manier die helemaal niet onecht voelt’. „Je wilt gewoon bij Matthijs op de koffie en over van alles en nog wat praten. Ik heb gehoord dat hij allerlei angsten schijnt te hebben. Dat vind ik zó gek, want de allergrootste angst die mensen zouden kunnen hebben, is op dat tijdslot daar live televisie te moeten maken.”

Beau heeft zelf een goed televisiejaar achter de rug. In 2018 won hij zowel de Zilveren Televizier-ster voor beste presentator als de Gouden Televizierring met zijn programma Five Days Inside.