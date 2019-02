Waylon geeft nog 1 verrassende tip aan Dennis

Dat doet de coach op Instagram. „Lieve Dennis”, schrijft hij. „Wij proosten vanavond op jouw toekomst en carrière! Een laatste tip van je coach staat op deze tafel geschreven... Laat dat de basis zijn van je toekomst in dit gekke vak.”

Op ’de tafel’ in de foto staan de woorden liefde, geluk en vriendschap te lezen en dat is precies wat ’de familie Bijkerk’, oftewel Waylon, Bibi en dochtertje Teddy, de winnaar van The Voice of Holland 2019 toewensen. „Ik gun je de hele wereld samen met je lieve meisje! Geniet met elkaar van alles wat gaat komen en blijf altijd geloven in deze waarden. Je verdiend het maatje... Ik heb een rotsvast vertrouwen in je! Je bent een lieverd!!”