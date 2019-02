Freek Vonk laat fans zijn leeftijd raden

„Sodeknetters, vorig jaar vierde ik mijn verjaardag in de woestijn van Australië, maar nu vier ik het gewoon lekker in Den Haag.... „, schrijft de bioloog die onlangs uit de Filipijnen moest komen omdat hij veel te ziek was om door te gaan met de opnames voor zijn programma Freeks Wilde Wereld.

En hoewel Freek Vonk nog aan het herstellen is, is hij toch vol bravoure wanneer hij vraagt: „Hou oud denken jullie dat ik geworden ben? En nu niet stiekem gaan googlen. Hoewel velen dat wel te lijken hebben gedaan en het juiste antwoord geven (36 jaar), schat een aantal fans hem een stuk jonger. 27 of 23 jaar vinden ze ook geloofwaardig en iemand gokt zelfs op 19.

Ook Britt Dekker, die eveneens in de race was voor de Zapp Award voor beste jeugdpresentator, is vandaag jarig. Zij maakt het haar fans gemakkelijker en schrijft meteen maar bij haar verjaardagsfoto dat ze 27 jaar is geworden.

Bekijk ook: Freek Vonk herstelt in Nederland

Bekijk ook: Opnieuw Zapp Award voor presentator Buddy Vedder