17-jarige zet zwangerschapstattoo bij Meghan

De tattoo van bloemen staat symbool voor haar zwangerschap en werd gezet door een 17-jarig meisje, melden verschillende Britse media. De Britse royals bezochten in Asni, in het Atlasgebergte, een van de pensions die is gebouwd om het uitvalpercentage van jonge schoolmeisjes van 12 tot 18 jaar terug te dringen. Het koppel werd ontvangen met een welkomstlied van enkele van de meisjes die in het pension verbleven.

Ook kreeg de hertogin een bosje rozen van een meisje overhandigd. Harry en Meghan namen ook een kijkje in een klaslokaal. Ze spraken hier met studentes die hard aan het leren waren voor examens. Het koppel ging daarnaast langs bij een lokale middelbare school in hetzelfde plaatsje. Ook hier werden ze uitgenodigd om een klaslokaal binnen te gaan. Daarnaast waren de twee supporters tijdens een voetbalwedstrijd van de school. Langs de lijn stonden Harry en Meghan knus tegen elkaar aan.

Maandag brengt het koppel een bezoek aan koning Mohammed. Ook staat er nog een paardensportevenement op de agenda en gaan ze koken met jonge ondernemers.